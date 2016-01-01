"الدفاع" الروسية: عودة 100 شرطى من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد أدائهم مهامهم بمرافقة وحماية شحنات المساعدات الإنسانية في سوريا.



وجاء في بيان الوزارة: "عاد جنود الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى الوطن بعد نجاحهم فى أداء مهام خاصة على أراضى الجمهورية العربية السورية. وتم نقل مائة من الشرطة العسكرية بطائرة النقل العسكري إيل-76 إلى مدرج طيران مازدوما".



وكان الرئيس بوتين قد اتخذ، في مارس 2016، قرارًا بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية لنجاحهم في تنفيذ المهام، وفي الوقت نفسه، لم تتخل روسيا عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الإخصائيين العسكريين.



ولا تزال قاعدة حميميم الجوية ومركز الإمداد المادى والتقني في طرطوس تعمل. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.



وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات من الأسطول البحرى فى العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السورى بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية أدت حتى الآن، إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن بتلك المناطق.