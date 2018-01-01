حبس المطرب الشعبي محمود الحسيني 3 أشهر في "ضرب زوجته"

قضت محكمة جنح المطرية بحبس المطرب الشعبى محمود أحمد حسينى محمد وشهرته "محمود الحسينى"، 3 أشهر، وكفالة 200 جنيه، وإلزامه بدفع 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء مطالبتها له بمصروفات لأولاده الأربعة.



وكانت منى عطية دسوقي، زوجة المطرب الشعبى محمود الحسينى، حررت محضرا برقم 7282 لسنة 2018 جنح المطرية، عقب تعدى زوجها عليها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء ذهابها له فى منزل عائلته لمطالبته بمصروفات لأولاده الأربعة فرفض وتعدى عليها.