القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
حوادث
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:23 م

حبس المطرب الشعبي محمود الحسيني 3 أشهر في "ضرب زوجته"

محمود الحسينى
محمود الحسينى
dostor.org/2252744

قضت محكمة جنح المطرية بحبس المطرب الشعبى محمود أحمد حسينى محمد وشهرته "محمود الحسينى"، 3 أشهر، وكفالة 200 جنيه، وإلزامه بدفع 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء مطالبتها له بمصروفات لأولاده الأربعة.

وكانت منى عطية دسوقي، زوجة المطرب الشعبى محمود الحسينى، حررت محضرا برقم 7282 لسنة 2018 جنح المطرية، عقب تعدى زوجها عليها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء ذهابها له فى منزل عائلته لمطالبته بمصروفات لأولاده الأربعة فرفض وتعدى عليها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 5 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

"الوزراء" ينفى وجود بيض بلاستيك صينى بالأسواق المصرية

الحكومة تنفي نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات

"عبدالعال" يطالب الحكومة باستخدام المنح الموافق عليها كاملة

إحالة المتهمين بخطف طفل الشروق للجنايات

الأكثر قراءة

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

مفاجأة.. الشناوى يعلن العصيان ويرفض اللعب لـ"بيراميدز"

المترو: إيقاف سائق اصطحب ابنه بكابينة القيادة وتحويله للتحقيق

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

200 طفل يتنافسون في مسابقة "مسرح الحماية" بالفيوم

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

مفاجأة.. الشناوى يعلن العصيان ويرفض اللعب لـ"بيراميدز"

المترو: إيقاف سائق اصطحب ابنه بكابينة القيادة وتحويله للتحقيق

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

كشكول

انطلاق مؤتمر "مصر للابتكار وريادة الأعمال" بجامعة أسيوط

"النجار": "الطيب" يولي اهتمامًا كبيرًا بمعهد العلوم الإسلامية

"البحر الأحمر الأزهرية" تُعلم طلابها على الأعمال اليدوية

تعرف على المصروفات الدراسية وشروط التقديم بالجامعة الألمانية

نائب رئيس جامعة السادات يتابع بدء أعمال مكتب التنسيق

الأمصار

الفنون التجريدية في معرض "تراث وثقافة" السعودي بالبرتغال

"حليمة أدم" محجبة عربية احتلت الماركات العالمية ووصلت لليونسيف

"ماما ميا" يعود بعرض عالمي أول على أحد مسارح لندن

نيكاراجوا تثور على حكم رجل العصابات "أورتيجا" "فيديو وصور"

الحماية السعودية تتوصل لطفلتين عذبتهما أمهما "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"أبل" تطلق أحدث إصدراتها بمناسبة اليوم العالمي "للإيموجي"

علماء: ارتفاع منسوب مياه البحر سيدمر كابلات الإنترنت الأمريكية

"الغذاء والدواء" تحقق في علاقة الفستق الحلبي بالسرطان

الصحة

دراسة طبية: القرفة تساعد على مكافحة العدوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎