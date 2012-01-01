دراجة بخارية تقود "صياد" إلى حبل المشنقة

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء الدين عبد الظاهر، وأمانة سر محسن شيمي، ومحمد مصطفى هارون، بإحالة أوراق "صياد" إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه، وتحديد جلسة الثاني من دور سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.



وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا استمعت إلى مرافعة الدفاع عن 5 متهمين بينهم المتهم الأول ويدعى "ت.ل.ت"، 18 سنة، صياد، واشترك معه 4 آخرون هم "ش.م.ع"، 25 سنة، صياد، و"س.ك.ت"، 28 سنة، سائق، و"ج.ف.ت"، هارب، و"م.س.ر"، هارب في استدراج وقتل المجني عليه ناصر صفوت جابر، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في 17 أغسطس 2012 وسرقة دراجته البخارية وإطلاق عدة أعيرة نارية عليه من بنادق آلية، وإخفاء معالم الجريمة بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.



واستندت المحكمة بحق المتهم الأول محبوس على ذمة القضية إلى أنه أطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه مع المتهم الثاني فأرداه قتيلا على الفور.



وأشار المصدر إلى أن أمر الإحالة شمل قيام المتهمين الخمسة بقتل وسرقة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، وحددت المحكمة جلسة الثاني من دور شهر سبتمبر، للنطق بالحكم على جميع المتهمين، كما كلفت المحكمة أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهمين الرابع والخامس، قبل جلسة النطق بالحكم.











