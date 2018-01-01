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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:19 م

"أبل" تطلق أحدث إصدراتها بمناسبة اليوم العالمي "للإيموجي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين محمود
dostor.org/2252735

يحتفل العالم في الـ17 من يوليو من كل عام باليوم العالمي "للإيموجي"، وهي الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة المستخدمة في كتابة الرسائل الإلكترونية، للتعبير عن الحالة النفسية لمسخدمين مواقع التواصل الإجتماعي.

ويعتبر "الإيموجي" مصطلح ياباني الأصل وكان أول ظهور لتلك الرموز التعبيرية في أواخر التسعينيات، ويعني الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة المستخدمة في كتابة الرسائل الإلكترونية اليابانية وصفحات الويب.

وتم إنشاء أول رمز تعبيري في نهاية التسعينات من قبل "Shigetaka Kurita"، الذي كان جزءًا من الفريق الذي يعمل على منصة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في اليابان، الذي لاحظ استخدام الأرصاد الجوية للصور بقدر قليل، لذا أرد تجربة الشيء نفسه مع الاتصالات الإلكترونية.

وحتي الأن لدينا 2666 إيموجي معتمد عالميًا ويعتبر إيموجي دموع الفرح الأكثر استخداما في العالم.


وتنوى شركة "أبل" بمناسبة العالم العالمي "للإيموجي" الاحتفال مع عملائها، عن طرق أطلاق 70 رمزًا تعبيرًا"إيموجي" جديد لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وماك وأبل ووتش

وأوضحت "أبل" أن مجموعة الإيموجي الجديدة التي تعتزم إطلاقها تحتوي على إيموجي بشرية وأخرى خاصة بالحيوانات والأطعمة، وفيما يتعلق بالإيموجي البشرية قررت الشركة إضافة الوجه ذو الشعر الأحمر، ليضاف إلى الوجه الأصلع، وذو الشعر الرمادي وذو الشعر المجعد.

ويشمل تحديث إيموجي الأوجه البشرية أيضًا رمز الوجه المتجمد ووجه ينزف، ووجه يرتدي قبعة الاحتفال مع بوق، أما في القسم الخاص بإيموجي الأطعمة، تقرر إضافة رمز للخس والكاب كيك والمانجو، أما إيموجي الحيوانات الجديدة فهي لحيوان الكركند والطاووس.

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