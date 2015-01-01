وزيرة المرأة والأطفال بالهند تتفقد دور الرعاية بالبلاد

قررت مانيكا غاندى، وزيرة تنمية المرأة والأطفال فى الهند، بتفقد دور رعاية الأطفال في جميع المدن الهندية والتى تديرها منظمة التبشير الإرسالى، فضلًا عن ضمان تسجيل جميع مؤسسات رعاية الأطفال وربطها بجهاز التبنى فى البلاد خلال 30 يومًا.



جاء ذلك بعدما أعربت "غاندي" عن استيائها من حقيقة أن الأطفال في المؤسسات البالغ عددها 300، مازالوا يخضعون لنظام التبني.



ووفقًا لقانون قضاء الأحداث لعام 2015، يعتبر تسجيل مؤسسات دور رعاية الاطفال وربطها مع هيئة الموارد المركزية للتبني إلزاميًا، ولكن بعض دور الأيتام قد طعنت فى صلاحية البند، وفق لصحيفة ذا هندو.



وأشارت الصحيفة الهندية إلي أن جاء ذلك القرار، بعدما تم بيع ثلاثة أطفال وهروب طفل آخر من إحدى المؤسسات.

