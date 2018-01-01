آلام المعدة وراء تبديل الفرنسى كانتى فى نهائى كأس العالم

كشفت شبكة (توك سبورتس) البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن السبب الحقيقي وراء استبدال لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي في المباراة النهائية لكأس العالم، التي جمعت منتخب فرنسا ونظيره الكرواتي، وحسمها "الديوك" بنتيجة (4/2).



وذكرت الشبكة أن كانتي، الذي خرج في الدقيقة 55 من اللقاء، كان يعاني من آلام شديدة في المعدة، الأمر الذي أدى إلى ظهوره بشكل متواضع في المباراة النهائية، رغم أنه قدم مستويات أكثر من رائعة، خلال مشوار "الديوك" في المونديال.



وأضافت الشبكة أن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب اضطر إلى تبديل كانتي، ودخول ستيفن نزونزي بديلا عنه.