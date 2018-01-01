تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة أستاذ بكلية الآثار

أيدت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 94 لسنة 50 قضائية، قرار رئيس جامعة القاهرة، بمجازاة أستاذ مساعد بكلية الآثار، بعد ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.



قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة الدكتور محمود مرسي يوسف، أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار، بعقوبة اللوم، استند إلى قيامه بتوزيع ملزمة تخص مادة عمارة الشرق الإسلامي، وملزمة تتعلق بمقرر تاريخ المماليك والمشرق الإسلامي وتقاضى مبالغ مالية من مكتبة فيروز المعادي بالجامعة، فأصدرت المحكمة حكمها بتأييد القرار ورفض الطعن.