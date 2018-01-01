الكويت تؤكد حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم

أكد وزير المالية الكويتي، الدكتور نايف الحجرف، حرص بلاده على تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري المشترك مع جميع دول العالم، مؤكدًا التزام الكويت بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأخرى؛ وذلك في ضوء تنفيذ رؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.



وشدد "الحجرف" - في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الثلاثاء، إثر جولة تفقدية قام بها إلى ميناء الشويخ للاطلاع على المشروعات الإنشائية الجديدة - على أن الجمارك تعد رافدا مهما من روافد الإيرادات المالية في الميزانية العامة للكويت؛ حيث تؤدي دورا حيويا في تطوير الخدمات وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تطوير العنصر البشري الكويتي، وتمكينه من القيام بدوره في مختلف المواقع تحت مظلة الجمارك.



من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي - وفقا للبيان - إن الجمارك بدأت أخيرا في منح الشركات خدمة دفع الضريبة الجمركية إلكترونيا؛ وذلك بهدف زيادة تدفق البضائع بشكل سلس وسريع دون أي عقبات.