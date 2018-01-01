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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:12 م

"فتح": مصر حريصة على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام

أسامة القواسمي
أسامة القواسمي
سارة الشلقاني
dostor.org/2252721

قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إن عزام الأحمد المسئول عن ملف المصالحة في الحركة، استمع إلى موقف حماس من القيادة المصرية، مؤكدًا أن حركته ترى التمكين الكامل يعني المسئولية الكاملة داخل قطاع غزة، قائلًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك اجتماعا سيعقد بين "الأحمد" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادات فتح والسلطة الفلسطينية، اليوم أو غدا- حسب تغييرات جدول أبومازن- سيتضمن مشاورات حول موقف حماس من المحادثات.

وأكد أن الموقف المصري إيجابي أكثر من أى وقت مضى، موضحًا أنه خلال اللقاءات التي عقدت في القاهر كانت هناك أفكار مصرية لإتمام المصالحة، ليست بعيدة عن تصور تمكين الحكومة الكامل.

وتابع: "الموقف المصري إيجابي وحريص على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، وهناك توافق بين فتح والقاهرة على مطلبات الأمر"، مضيفًا أن حركته تتحدث عن تمكين كامل، وأن تخول السلطة في كل ما يخص القطاع المحاصر، وأنه لا يوجد أي سلطة في العالم تقبل أن تكون تحت رحمة أى فصيل.

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