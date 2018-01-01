ضبط 72 طن أغذية فاسدة في الإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 72٫500 طن مواد غذائية مجمدة داخل مخازن إحدى شركات الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مزاولة المسئولين بإحدى شركات الأغذية المحفوظة كائنة بشارع مصطفى كامل منطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك حيث يستخدم المسئولون باستخدام كميات كبيرة من ثمار الفاكهة والخضروات التالفة منتهية الصلاحية فى تصنيع المواد الغذائية المجمدة.



عقب تقنين الإجراءات قامت حملة من الإدارة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت الشركة، وتم ضبط "ج. ش. م"، 55 سنة، المدير المسئول عن مخازن الشركة، وضُبط بالمخازن كميات من المواد الغذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (72٫500 طن) جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.