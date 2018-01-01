ضبط شقيقين بحوزتهما "حشيش" في شبين القناطر

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على شقيقين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر بقرية الجعافرة في شبين القناطر، وكانت معلومات وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، عن قيام شقيقين بترويج الحشيش المخدر على الشباب بمدينة شبين القناطر.



وتبين من التحريات أن المتهمين هما "أحمد. ص" 29 عامًا، عاطل، وشقيقه "عمر" 23 عامًا، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوال 110 جرامات ومبلغ مالى 2430 جنيها و2 هاتف محمول بقصد الإتجار.



تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.