مباحث الأموال العامة تضبط 36 قضية فى مختلف المجالات

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، بإشراف مديرها اللواء علي سلطان مساعد الوزير، حملات مكبرة في كل المحافظات، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها، والتي استمرت لمدة أسبوع خلال الفترة من 7-7 -2018 حتى 13-7-2018.



وأسفرت تلك الحملات التي تم تنفيذها بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن ضبط 36 قضية بـ48 متهمًا فى مختلف مجالات المكافحة.



وجاءت المضبوطات كالتالي: 13 متهمًا لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 501 ألف و884 دولارًا أمريكيًا، 47 مليونًا و192 ألفًا و160 جنيهًا مصريًا و33 ألفًا و601 ريال سعودى، 570 يورو، 11 دينارًا كويتيًا، وضبط متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ 9 ملايين و900 ألف جنيه.



كما نجحت الحملات في ضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامه بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنيه دون وجود ضمانات، و18 متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، حيث ضبط مبلغ "422 ألفًا و100 جنيه مصرى مقلد، 108 آلاف و500 دولار أمريكى مقلد نصب"، وضبط 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات.



ونجح رجال تلك الحملات في ضبط 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 2 مليون و253 ألف جنيه، وضبط متهم لاستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.



وحصر رجال الأموال العامة ممتلكات 3 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنيه، كما تم حصر ممتلكات متهمين لقيامهم باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.