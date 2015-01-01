تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي وروسيا لتطوير صناعة السلاح

قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن التعاون المصري الروسى له مردود كبير على الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مشتركا بين مصر وروسيا خاصة في الصناعات المعدنية.



وأوضح سعد الدين، فى تصريحات خاصه لـ"الدستور"، أن مصر تستورد من روسيا المعدات الزراعية والأدوات الخاصة بالصناعات المعدنية، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر ووزارة الإنتاج الحربي لتصنيع بعض الأسلحة الخاصة بمصر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وروسيا فى مجال الطاقة النووية، وخاصة في مدينة الضبعة، لافتًا إلى أن وجود منطقة صناعية روسية فى مصر طفرة للصناعات المصرية فى جميع دول العالم.



وأشار نائب رئيس غرفة البترول والتعدين إلى أن الصناعات الروسية لديها تكنولوجيا عالية، ولديهم تقدم في كافة المجالات، مما يساعد على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الحبوب الروسية 52% من تغطية السوق المحلي، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات الكهربائية 10% من تغطية السوق المحلي، بالإضافة إلى الخشب والمنتجات الخشبية 6% من تغطية السوق المحلي من روسيا.