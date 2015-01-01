الاتحاد الأوروبي يدعو العراق للإسراع بتشكيل حكومة قوية

دعا الاتحاد الأوروبي، الیوم الثلاثاء، إلى ضرورة الإسراع بتشكیل حكومة جدیدة في العراق للبدء بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة عاجلة تلبي احتیاجات ومتطلبات الشعب العراقي، فيما قال متحدث باسم الاتحاد - لم يكشف عن هويته- إن الاتحاد يتابع عن كثب الاحتجاجات الشعبية جنوب العراق، مؤكدًا على حق المواطنين في التجمع بحرية والتعبير عن مطالبهم.



وأضاف المتحدث، أن التجمع بسلمیة والمطالبة بحقوقھم حق أساسي یجب احترامه دائمًا مبینًا أنه یتوقع من السلطات الأمنیة في العراق، إظھار أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المحتجین.