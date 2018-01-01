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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:06 م

تفاصيل موافقة الحكومة والبرلمان على اتفاقية حقل "النور" الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد إبراهيم
dostor.org/2252707

وافق مجلس النواب نهائيًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة "نور" بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: تقدمت كل من شركة أيوك برودكشن بى فى "الإيطالية" وشركة ثروة للبترول المصرية بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة على العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ووفقًا للمذكرة، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 ملايين دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70% و82.5%، وفقًا لكميات الإنتاج وسعر خام برنت، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الإنتاج.

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