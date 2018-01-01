الدراسات الأوروبية: "التحالف الثلاثى" ضرورى لاستقرار شرق المتوسط

أكد جون نوميكوس، مدير معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأمريكية، ومقره أثينا، فى تقرير له نشره مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية على موقعه الإلكترونى، أن التحالف المصرى القبرصى اليونانى ضروري لأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط ومرساة التقدم الاقتصادي.



ورغم التحديات الفردية لكل دولة، فإن الثلاثة جميعهم متحدون ضد المفسد الإقليمي لتركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي لا تفوته أى فرصة إلا وقام بتعديات واحتكاكات في المنطقة.



وأشار التقرير إلى أن الشاغل الاستراتيجي الأكثر إلحاحًا لقبرص واليونان يتمثل في هدف أنقرة في"إعادة ترسيم" الحدود الاقتصادية لشرق المتوسط، فضلًا عن توغل "أردوغان" في سوريا، وخططه وعسكرته في شمال العراق، وأنشطته الهدامة في البلقان، والانتهاكات اليومية لتركيا في الفضاء الجوي والبحري السيادي لليونان وقبرص، لا يبعثان في الأمل في مستقبل سلمي إلا إذا قامت دول شرق المتوسط بتحالفات قوية، ومنها التحالف مع مصر، ولكن تحتاج أثينا ونيقوسيا إلى السير على درب حساس تجاه القاهرة وتل أبيب، حيث إن كلا من إسرائيل ومصر في علاقات باردة في الشرق الأوسط، ولكن اليونان وقبرص المواليتين للعرب تقليديًا تحاولان التمسك بالعلاقات مع إسرائيل من جهة والعلاقات مع مصر من جهة أخرى.



وأشار التقرير إلى أن "القمة الثلاثية" السادسة بين الدول الثلاث ستعقد في اليونان وقد تكون في جزيرة يونانية، ولكن سيتم تحديد التوقيت الدقيق على أساس جداول زمنية والتزامات زعماء الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان.

