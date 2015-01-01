وفد من رجال الأعمال يزور روسيا في سبتمبر المقبل

ينظم وفد من اتحاد الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة زيارة تتضمن وفدا من رجال الأعمال إلى روسيا فى سبتمبر المقبل.



وساد تعاون بين مصر وروسيا منذ زمن طويل، خاصة في المجال الاقتصادي والذي نتج عنه شركات المراجل البخارية وأفران الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكيماويات والسلع الهندسية والآلات، والسد العالي الذي كان أعظم أوجه التعاون بين البلدين، وفي ظل المتغيرات العالمية التي يمر بها الاقتصاد المصري، شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين موجات ارتفاع وانخفاض.



وبدأت العلاقات بين مصر وروسيا تشهد تطورات منذ زيارة الرئيس السيسي لروسيا عام 2015.



وبلغ حجم الاستثمارات الروسية في السوق المصرية نحو 62.8 مليون دولار في 417 مشروعًا تعمل في مجالات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، وفقا لآخر الإحصائيات، وتعمل حوالي 416 شركة روسية في مصر برأسمال تجاوز 60 مليون دولار.