"مستثمري بورسعيد": لدينا 10 مصانع تنتج وحدات الكهرباء بكفاءة

قال عاطف عثمان، عضو جمعية مستثمري بورسعيد، إنه يوجد أكثر من عشرة مصانع في مصر تنتج وحدات توليد الكهرباء وعلى كفاءة عالية للغاية وتشهد بها جميع الجهات الاستشارية المحلية والأجنبية ومنها ما يوجد في السوق المصري ويعمل حتى الآن بدون أي مشكلة ورغم ذلك تظهر بعض الجهات المعينة وتطلب هذه المعدات من الخارج.



وأكد عثمان في تصريح لـ "الدستور" أنه إذا تم تخفيف الاعباء وضغوط البنوك من على المصانع المتعثرة ستتعثر من جديد، فلا بد من البحث عن سبب التعثر ولماذا حدث، مشيرًا الى أنه من العام الماضي بدأت الجهات الحكومية بطلب استيراد المنتجات، فمن ضمن الشروط المطبقة في هذه الجهات أن تكون المنتجات تم تصنيعها بالخارج بالرغم من وجود بديل لهذه المنتجات في مصر وعلى نفس مستوى الجودة ولا يقل، وهذا يتمثل في معدات توليد الكهرباء التي تقوم وتعمل عليها محطات الصرف الصحي في الجمهورية بأكملها.