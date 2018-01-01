"فوجي أويل" اليابانية تشتري 750 ألف برميل من "خام مربان"

قالت مصادر تجارية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "فوجي أويل" للتكرير اليابانية اشترت 750 ألف برميل

من خام "مربان للتحميل" في سبتمبر بسعر يقل بما يتراوح بين 35 و40 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي، بما يمثل خصمًا أكبر مقارنة مع الشهر السابق.



وقالت المصادر إن وفرة إمدادات الخام الخفيف في آسيا تضغط على فارق السعر الفوري لخام مربان،

وقال أحد المصادر إن الشركة العاملة في التكرير اشترت كميات أقل من خام مربان هذا الشهر بسبب زيادة المخزونات وإنها ستواصل تحميل نفط إيراني في سبتمبر.



وفي الشهر الماضي، اشترت فوجي أويل مليون برميل من خام مربان بسعر يقل بين 21 و22 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي وذلك للتحميل في شهر أغسطس.