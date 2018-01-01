على عبدالعال للنواب: وداعًا للورق فى البرلمان

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن عصر الورق بمجلس النواب انتهى، وعلى كل الأعضاء التعامل إلكترونيًا عبر "التابليت"، مشيرًا إلى أن معظم الأعضاء مؤهلات عليا، ولديهم القدرة على التعامل إلكترونيًا.



وأكد "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، أنه من أحد النواب الذى يعد من عصر"الطباشيرة والسبورة"، ولكنه يتعامل إلكترونيًا فى كل تعاملات المجلس، لافتًا إلى أن هذا الأمر نهائى ولا بد من تطبيقه على الجميع بمن فيهم اللجان النوعية أيضًا.



وأوضح أن احتكار الأحبار بشأن الماكينات الموجودة فى البرلمان من قبل إحدى الشركات -لم يذكر اسمها- يكلف المجلس كثيرًا، وميزانية البرلمان لم تتحمل الأموال المطلوبة لتفعيل استخدامات الطباعة فى المجلس، منوهًا بأن هناك مجالس نيابية أقل عمرًا منا كثيرًا ولم تعد تستخدم الورق.. وداعًا للورق في البرلمان.