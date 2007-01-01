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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:53 م

أوباما يحث زعماء كينيا على تهدئة التوترات

أوباما
أوباما
وكالات
dostor.org/2252564

حث الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، زعماء كينيا، أمس الإثنين، على تجنب السياسات العرقية المثيرة للانقسام، والتى أفضت مرارًا وتكرارًا إلى أعمال عنف، ومحاربة الفساد الذى يحاصر أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.

وافتتح أوباما مدرسة في قرية كوجيلو مسقط رأس والده فى غرب كينيا، وأشاد بالتقارب الذى حدث مؤخرًا بين الرئيس أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا، لكنه قال خلال الافتتاح إنه يتعين عليهما بذل المزيد من الجهود، لرأب الصدع بين الجماعات العرقية الكينية البالغ عددها 40 جماعة.

وفي أسوأ اندلاع للنزاع العرقي في الآونة الأخيرة، لقي 1200 شخص مصرعهم فى القتال الذي أعقب الانتخابات المتنازع عليها في عام 2007.

وخلال زيارته، تجنب أوباما أى حديث بشكل معلن عن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والسياسات الخلافية التي ترسخت في الولايات المتحدة منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

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