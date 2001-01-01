تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة وارتفاع معدلات التوظيف

كشفت إحصاءات رسمية اليوم عن تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة، بينما بلغ معدل التوظيف مستويات قياسية.



وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التوظيف ارتفع بنحو 137 ألف شخص في الربع الأول من العام حتى شهر مايو الماضي، ليصل إلى 32.4 مليون شخص، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء رصد السجلات في عام 1971 بنسبة 75.7%.



كما زادت الوظائف الشاغرة بواقع 7000 وظيفة لتصل إلى 824 ألف وظيفة، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت السجلات في عام 2001.



وتراجعت البطالة بمقدار 12 ألف شخص إلى 1.41 مليون، لتدفع معدلات البطالة إلى 4.2%، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ أكثر من 30 عاما، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.



كما ارتفع متوسط الأجور بنسبة 2.5% في العام حتى شهر مايو الماضي، مقارنة مع 2.4% عن الشهر الذي سبقه.



وقال مات هيوز، كبير إحصائيي مكتب الإحصاءات الوطنية: "من الواضح أن سوق العمل لا يزال ينمو بقوة.. وفي الوقت نفسه تظل الدخول والأجور الحقيقية متواضعة على مدار العام، بما في ذلك شمول واستبعاد المكافآت".

