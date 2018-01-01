البرلمان يبدأ التصويت على قانون معاشات الوزراء

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه إعمالًا لحكم المادة 273 من لائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على الموافقة على مشروع القانون نداء بالاسم، خاصة أنه قانون يترتب عليه أثرًا رجعيًا.



وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، أن القانون رقم 100 لسنة 1987 والخاصة بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووالوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، قانون مهم وترتب عليه آثار مالية، لافتًا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى عدم دفع الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة قد ترهق الموازنة العامة.



وطالب بضرورة إعادة النظر في المادة 273 من اللائحة التي تتطلب النداء بالاسم التي قد تضيع وقت وجهد المجلس.

