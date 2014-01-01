بيريز يؤكد استمراره مع نيوكاسل فى الموسم المقبل

يستمتع أيوزي بيريز مهاجم نيوكاسل يونايتد بالحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونفى تكهنات أنه ربما يعود إلى بلاده من أجل اللعب في الدوري الإسباني بالموسم المقبل.



وتألق بيريز (24 عاما)، المنضم إلى نيوكاسل في 2014، الموسم الماضي، وتصدر قائمة هدافي ناديه برصيد 8 أهداف، كما صنع أربعة أهداف في 36 مباراة بالدوري.



وبعد التألق في النصف الثاني من الموسم الماضي ذكرت تقارير أنه ربما ينتقل إلى ريال سوسيداد أو ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وأبلغ بيريز صحيفة "كرونيكل لايف": "أريد البقاء في نيوكاسل بنسبة 100 %، أعيش حلم اللعب في الدوري الممتاز وتمثيل فريق كبير ومن الجيد جدا الوجود هنا وأنا أحب هذا النادي".



وأضاف: "من الجيد وجود اهتمام من فرق إسبانية لأن هذا يظهر أنك تؤدي بشكل جيد، ويثبت أني من المؤكد أفعل شيئا صحيحا لكن بكل أمانة أنا سعيد في إنجلترا وسعيد باللعب في الدوري الممتاز".



وأكد بيريز أنه يملك الدوافع لقيادة تطور نيوكاسل في الموسم الجديد، كما يأمل في اللعب مع منتخب إسبانيا، وسيبدأ نيوكاسل مسيرته في الدوري الممتاز أمام توتنهام هوتسبير في 11 أغسطس.