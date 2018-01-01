استقرار نسبة البطالة في بريطانيا عند 4.2%

استقرت نسبة البطالة البريطانية في مايو عند أدنى مستوياتها منذ 1975، بحسب البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء.



وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، أن نسبة البطالة بقيت مستقرة عند 4،2% بين أول مارس ونهاية مايو، وهي النسبة نفسها التي سجلت بين أول فبراير ونهاية أبريل.



ويعتبر الأسبوع حافلا للبيانات الاقتصادية البريطانية وسط سعي المحللين لاستشراف مؤشرات حول آفاق تعديل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.



واليوم الثلاثاء، وتعقيبا على إعلان أرقام البطالة، قال بن بريتيل الخبير الاقتصادي في شركة الخدمات المالية هارغريفز لانسداون إن "الأسواق تترقب رفع المصرف المركزي البريطاني أسعار الفائدة في أغسطس".



وتابع بريتيل "لكن نظرا إلى تزايد أجواء الغموض أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتريث واضعو السياسات النقدية، بانتظار صدور مؤشرات أقوى إلى أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح قبل المخاطرة برفع تكاليف الاقتراض".



ويرجح أن يرفع المركزي البريطاني في أغسطس فائدة الإقراض الأساسية بربع نقطة، إلى 0،75% على الرغم من غموض الآفاق الاقتصادية في المملكة المتحدة، بسبب بريكست والمخاوف من الحرب التجارية.



وقال ايان ستيورات، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة ديلويت: "لقد ارتفع النمو بعد انطلاقة باهتة هذا العام. لكن، نسبة البطالة المنخفضة ستؤدي لاحقا إلى ضغوط كبيرة على الأجور مع استمرار الغموض المحيط ببريكست".