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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:41 م

"الوزراء" يكشف حقيقة فيديو اصطحاب قائد قطار مترو طفلًا بكابينة القيادة

الوزراء يكشف حقيقة
هيام النحاس
dostor.org/2252531

كشف مركز معلومات الوزراء حقيقة ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن فيديو لقائد قطار بالخط الثاني لمترو الأنفاق يصطحب طفلا داخل كابينة القيادة، مخالفًا القواعد والتعليمات والسلامة المهنية، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر.

وقالت وزارة النقل إنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة حققت على الفور فيها للتأكد من مدى صحتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرةً إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة، قامت الوزارة بإصدار قرار بإيقاف السائق عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة لإصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع السائقين وتعليقه بملاحظة السائقين، بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار، مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين، وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

كما أوضحت الوزارة أن هذا التصرف فردى لا يمكن تعميمه علي باقي طوائف التشغيل التي تعمل علي مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي المهم الذى يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوي أو مقترحات لديهم تتعلق بمرفق مترو الأنفاق الاتصال على الخط الساخن (16048).

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