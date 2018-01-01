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سياسي
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:40 م

البرلمان يوافق على اتفاقية تعاون بين الحدود لدول البحر المتوسط

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2252527

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اتفاقية التعاون بين الحدود لدول حوض البحر المتوسط، والتي جاءت للبرلمان بقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2018.

وكانت لجنة مشتركة مكونة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتناهية الصغر، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، تولت دراسة الاتفاقية.

وتتكون اتفاقية التعاون بين الحدود من 13 دولة، وتهدف إلى العمل علي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المشتركة في مجالات البيسئة والصحة، ومنع ومكافحة الجرية بين البلاد الموقعة على تلك الاتفاقية.

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