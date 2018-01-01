على الريس: فيلم وثائقي جديد عن مدينة القدس

ثمن علي الريس، مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، دعوة الأمانة العامة لقطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية للمؤسسة، للمشاركة في فعاليات يوم الإعلام العربي، وأشار إلى أن المؤسسة بصدد التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن مدينة القدس والتحديات الكبري التى واجهتها تلك المدينة المقدسة عاصمة فلطسين.



وقال "الريس": جاء التفكير في تخصيص يوم الإعلام العربي، بحيث يتم الاحتفال به في كل عام على المستوى العربي انسجامًا مع ميثاق جامعة الدول العربية، وتنفيذًا لميثاق الشرف الإعلامي العربي وتأسيسًا على المبادئ التى انطلقت منها الاستراتيجية الإعلامية العربية واستنادًا على الوثائق الصادرة عن الجامعة العربية على مستوى القمة بشأن تحديث العمل العربي المشترك واتساقا مع توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب بالعمل على تطوير وتنمية الإعلام وتعزيز دوره بما يتماشى وتطور المجتمعات العربية وما يخدم قضايا الوطن العربي، ويأتى الهدف من تخصيص يوم الاعلام العربي في 21 أبريل من كل عام لتعزيز وتشجيع الإعلاميين العرب على الإبداع.



وتابع مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك: ونظرًا لتسمية القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بقمة القدس، تم اعتماد شعار "القدس في عيون الإعلام" من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب في دورتهم الأخيرة، ونظرًا للدعوة الكريمة من قبل قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، فإن المؤسسة بصدد تصوير عمل وثائقي عن مدينة القدس والتحديات الجسام التى واجهتها مدينة القدس والشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن احتفالية يوم الإعلام العربي التى ستحمل في دورتها المقبلة شعار "القدس في عيون الإعلام" ستشمل عددًا من التظاهرات والجوائز من بينها أفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالا تدعم القدس وأفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس الشريف وأفضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس وأفضل برنامج تلفزيونى عن القدس وأفضل موقع إلكتروني يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس وأفضل فيلم وأفضل صورة فوتوغرافية عن مدينة القدس والانتهاكات التى تتعرض لها.