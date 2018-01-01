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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:38 م

"مينى تسونامى" يضرب مناطق سياحية فى إسبانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2252523

ضرب "ميني تسونامي"، وصل طوله إلى متر ونصف العام (5 أقدام)، بعض الشواطئ السياحية في أجزاء من مايوركا ومينوركا بإسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأمواج العاتية ضربت سيوتاديلا على الساحل الغربي لجزيرة مينوركا فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين.

كما غمرت الفيضانات الشواطئ القريبة من الجزيرة، التي تسمى ريساغا في كتالونيا، بالإضافة إلى بعض المنتجعات في مايوركا.

وأظهر مقطع فيديو فيضانات تغمر المنطقة التى تعرف بتوافد كبير للسياح،  خصوصا خلال فترة الصيف، فيما كان بعض الأشخاص يلتقطون فيديوهات وصورًا، وسط تحذيرات من طرف السلطات.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، فيما ذكرت الصحيفة أن أصحاب القوارب عانوا كثيرا لحماية ممتلكاتهم من الغرق.

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