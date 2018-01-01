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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:37 م

الوزراء: لا صحة لتطبيق "الأزهر" الكتاب الإلكترونى العام الدراسى الجديد

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
هيام النحاس
dostor.org/2252521

تواصل مركز معلومات الوزراء مع جامعة الأزهر بعد أن تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكترونى على طلاب الجامعة بدءًا من العام الدراسى الجديد (2018-2019)،.

وأشار إلى أن الجامعة نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً استمرار العمل بالكتاب الورقي وعدم إصدار أى قرارات من قبل مجلس إدارة الجامعة حول بدء تطبيق الكتاب الإلكترونى على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي، وأن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الجامعة أنها تعمل حاليًا على تعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة فى مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، لكى يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ فى إعداده ومراجعته.

وفي سياق آخر أعلنت الجامعة أن مجلس الجامعة اتخذ قرارًا بإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول، وذلك بداية من العام الجامعي (2018– 2019 ).

كما أكدت الجامعة أن ما يعلن على موقعها الإلكترونى وصفحتها الرسمية على الفيسبوك هو فقط الذي يَصدر عنها، وأن الأخبار التي يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخري، غير صحيحة ولا يعتد بها.

وفي النهاية ناشدت جامعة الأزهر جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع المركز الإعلامي بالجامعة، لتجنب نشر أخبار غير صحيحة، ‏قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة http:www.azhar.edu.eg أو التواصل مع المركز الإعلامى.

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