وزير الخارجية الألماني يرحب بالحوار الأمريكي - الروسي في هلسنكي

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالحوار بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة خلال اجتماعهما في هلسنكي، ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية سريعة في مجال السيطرة على الأسلحة النووية، فيما اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي، أمس الإثنين.



وقال ماس، في مقابلة مع صحف "ريداكتينونس نيتزويرك" و"دويتشلاند"، اليوم الثلاثاء: "من المهم، أن الولايات المتحدة وروسيا يتحدثان مع بعضهما البعض، ولا يمكننا تحمل الصمت بين واشنطن وموسكو بشأن سوريا وأوكرانيا، ومسائل الحد من التسلح ونزع السلاح".



وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن السياسة الدولية تعتمد على الحوار وتتطلب الموثوقية والمثابرة والعمل الجاد، مضيفا: "الأشهر المقبلة سوف تظهر مدى موثوقية الاجتماع في هلسنكي في هذا الصدد".



وتحدث بوتين وترامب، في بداية الأمر بشكل منفرد، ثم تناولا طعام الغداء مع وفدي البلدين، وعقدا بعد ذلك مؤتمرا صحفيا أجابا فيه على أسئلة الصحفيين.



واختتم في هلسنكي لقاء القمة الروسية الأمريكية، الذي استمر 4 ساعات، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.



ومن جانبه يرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.