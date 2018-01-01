مؤسسة سياحية بروما تؤكد زيادة السياح الإيطاليين لمصر بنسبة 15%

أكد تقرير لمؤسسة "Gattinoni World of Holidays" السياحية الإيطالية، والتي تضم حوالي 900 وكالة سفر موزعة في جميع أنحاء إيطاليا، أن مصر أصبحت من الوجهات الرئيسية للسياح الإيطاليين، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الإقبال عليها أكثر من 15% في الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبل والذي يعد موسم الصيف للسياحة.



وأوضح التقرير أن مصر من أكثر الوجهات شعبية لصيف 2018 هىي وإسبانيا، اليونان، وتونس، موضحًا أن الوجهات المصرية تشهد صعود قوي للغاية، وتشير التقارير إلى أن هذا الاتجاه سيستمر على مدار العام، والوجهة الأكثر طلبًا في مصر هى مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر، تليها مرسى مطروح، ثم شرم الشيخ.



وأضاف التقرير أن الوجهات المصرية ستنتعش أيضا في صيف عام 2019، مشيرًا إلى أن معدلات النمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط في شمال أفريقيا تتزايد.



وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن فتح طريق القاهرة وهونج كونج، في منتصف سبتمبر، سيؤتي ثماره على السياحة في مصر حيث سيعمل على زيادة السياحة الصينية، وخاصة بعد إعلان شركة مصر للطيران، الناقل العلمي لمصر أنها ستبدأ رحلاتها إلى مدينة هونج كونج الصينية يوم 17 سبتمبر، من خلال رحلات يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع.



ويأتي الإجراء لفتح أسواق جديدة في واحدة من أهم المدن العالمية مشيرة إلى أن سوق الشرق الأقصى هى سوق واعدة لصناعة السياحة والطيران، حيث تعد مصر من الأماكن الجذابة لمئات الآلاف من السياح الصينيين كل عام لمواقعها التاريخية وشواطئها الرملية المشمسة، ووفقا للإحصاءات المصرية، أصبحت الصين رابع أكبر مصدر للسياح إلى مصر منذ بداية عام 2017.

