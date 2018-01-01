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اقتصاد
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:34 م

عبد المعطي: قانون التأمين الجديد يلزم بتقديم وثيقة مزاولة المهنة

لمستشار رضا عبد المعطي
لمستشار رضا عبد المعطي
أسامة الشندويلي
dostor.org/2252515

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا منذ 4 سنوات نعمل على دراسة بنود قانون التأمين التي تحتاج إلى تعديل.

وأضاف، في تصريحات خاصة للدستور على هامش مؤتمر مبادرة "معًا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين"، أن تعديلات قانون التأمين تعتمد على تنظيم ودعم التأمين التكافلي، بالإضافة لإصدار وثيقة تأمين إجباري تكافلي وتنظيم التأمين الطبي، حيث إنه لم يكن منظما في القانون القديم.

وأوضح أن مراقبي الحسابات لا بد أن يقدموا وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن التأمين الإجباري سيكون للسائقين المحترفين أيضًا.

وأشار إلى أنه في القانون الجديد سيلزم جميع المهن بتقديم وثيقة تأمين لمزاولة المهنة، موضحًا أنه تم إعادة تنظيم رأس المال للشركات وشروط الإصدار،وأنه يتم تنظيم فض المنازعات في مسودة القانون.

وقال إن وسطاء التأمين سيكون لهم اتحاد مماثل لشركات التأمين، مشيرا إلى أن اقتراحات عقد عمل موحد بين شركة التأمين والوسيط ما زالت قيد دراسة لإصدار صيغة الإلزام بين الطرفين.

ولفت إلى أنه بشأن الدورات التدريبية صدر قرار بأن تكون نتيجة امتحان وسطاء التأمين عقب 5 أيام فقط.

وأضاف أنه يتم التوسع في عقد دورات لوسطاء التأمين في المحافظات بالتعاون مع الشركات، وأنه سيتم وضع كشف بأسماء وسطاء التأمين المقيدين في الهيئة عبر الموقع الإلكتروني.

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