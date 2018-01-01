الحكومة تنفي نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات

كشف مركز معلومات الوزراء حقيقة ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية بل إن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مشيرةً إلى أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة. ‏



وأكدت الوزارة استقرار أسعار كافة السلع التموينية، حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14 جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، ‏مشيرةً إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.



وفي النهاية طالبت الوزارة المواطنين بتحري الدقة وعدم إثارة شائعات يستغلها البعض في زيادة تكلفة غير مبررة لتحقيق هامش ربح غير شرعي، مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية- على غير حق- أو نقصها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

