ترحيل نجل الفنان المرسي أبوالعباس إلى سجن أكتوبر

رحلت قوات أمن الجيزة نجل الفنان المرسي أبوالعباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه خنقًا ببولاق الدكرور إلى السجن المركزي بأكتوبر بعد قرار إحالته إلى محكمة الجنايات.



وتولت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور تحت إشراف اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث نقل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة من محبسه بديوان قسم الشرطة إلى السجن المركزي بأكتوبر، وقالت مصادر أمنية إن المتهم يخضع لحراسة دائمة خشية إيذاء نفسه بعد اعترافه بالتحقيقات بقتل زوجته وطفلتيه ونيته في الانتحار إلا أنه تراجع، وأودعت الجهات الأمنية المتهم بالسجن لحين تحديد جلسة لنظر محاكمته.



كان قد أحال المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات، وأعد المستشار محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد وذلك بعد ورود كل تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليهن الثلاث وتقارير الأدلة الجنائية حول البصمات والآثار البيولوجية بمسرح الجريمة.



وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهم قام بخنق زوجته هبة. ع.، 38 سنة أثناء جلوسها على سجادة الصلاة ثم خنق طفلتيه واحدة تلو الأخرى ثم اتجه إلى مشاهدة مباراة مصر وروسيا وعاد في الواحدة صباحا ليكشف عن الجريمة مدعيا سرقة مبلغ 340 ألف جنيه قيمة شقة باعها.