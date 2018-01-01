الحكومة تنفى إضافة مادة على الخبز للحد من الزيادة السكانية

كشف مركز معلومات الوزراء حقيقة ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إضافة الحكومة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية، حيث أوضح أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم إضافة أي مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية.



وأوضحت التموين أنه قد تم تحريف تصريح الوزير الخاص بـ "إضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي" وتحريفه من معناه، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.



وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح في جميع مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز، بالإضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي.



كما أكدت على الاتفاق أيضًا في إعداد نظام معلومات وخرائط جغرافية باستخدام تقنية الـ GIS لكل مراحل تداول وإمداد القمح والدقيق منذ وصوله بالموانئ أو توريده محليًا وتخزينه بالصوامع والشون وطحنه بالمطاحن حتى يتم توزيعه كدقيق على المخابز، بالإضافة لدعم صغار مزارعي القمح بمصر وربطهم مع مواقع وأماكن التخزين بالصوامع والشون بما يقلل من حجم الهادر أو الفاقد في سلسلة الإمداد، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية.



وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).