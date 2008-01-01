رونالدو يتحدث عن صدامه مع ميسى

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو ما ينشره الإعلام عن وجود منافسة قوية بينه وبين نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أن كل لاعب يريد تقديم الأفضل لناديه وليس ليكون الأفضل من الآخر.



وقال رونالدو، في تصريحات صحفية خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس الإيطالي: "لا أرى أننا لاعبان متنافسان، الجميع يتحدث عن تنافسي مع ميسي، كل لاعب يناضل من أجل النادي الخاص به وهذا ما سأفعله أنا، وفي النهاية سننظر إلى الوراء ونرى من هو الأفضل".



ومنذ عدة أيام تحدث الويلزي ريان جيجز، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، عن دهشته من انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، ورجح سبب انتقاله الرئيسي، هوسه بأن يكون أفضل من ميسي، بعد أن نجح في إنجلترا، إسبانيا، والآن ذاهب لينجح في إيطاليا.



ويتقاسم ميسي ورونالدو التتويج بجائزة الكرة الذهبية بخمس مرات لكل منهما، ويحتكر النجمان بشكل كلي الجائزة التي تقدم لأفضل لاعب في العالم منذ عام 2008.



وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس، قادما من ريال مدريد، بعقد يمتد لـ4 سنوات، سيحصل بموجبه على 30 مليون يورو سنويا.