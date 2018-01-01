غدًا.. وفد عراقي رفيع المستوى يزور السعودية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا عراقيا رفيع المستوى سيبدأ غدا الأربعاء زيارة للمملكة العربية السعودية، ويضم الوفد وزير التخطيط سلمان الجميلي، رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي - السعودي، ووزراء النفط جبار اللعيبي، والكهرباء قاسم الفهداوي، والنقل كاظم فنجان الحمامي، وعددا من المديرين العامين في عدد من الوزارات.





وأضاف "الهنداوي" أن زيارة الوفد تأتي بناء على تكليف من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث يبحث مع الجانب السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة في إطار عمل مجلس التنسيق العراقي - السعودي ومناقشة ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود وقضايا أخرى تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري

والبري بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.



يأتي ذلك عقب إعلان وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، أمس الإثنين، عن وضع خطة بديلة لاستيراد الطاقة الكهربائية من إيران عقب قرار الجانب الإيراني إيقاف تجهيز العراق بالكهرباء.



ويستورد العراق منذ سنوات أكثر من 1200ميجا وات من إيران لسد حالة النقص في إنتاج المحطات الكهربائية عبر أربعة خطوط تجهيز.