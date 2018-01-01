حملة أمنية موسعة في 3 مراكز بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، حملة أمنية موسعة، بثلاثة مراكز هى شبراخيت وبدر ورشيد، لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة.



أسفرت الحملة عن ضبط "خالد.ح.أ"، 20 سنة، عاطل، بحوزته 29 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، قطعه كبيرة لمسحوق الهيروين تزن حوالى 40 جرامًا، مبلغ 115 جنيهًا، هاتف محمول بقصد الاتجار، و"فوزى.ت.ع"، 30 سنة، عاطل، شبراخيت، وبحوزته 41 قرصا مخدرا، مبلغ 125 جنيهًا، هاتف محمول بقصد الاتجار.



كما تم ضبط "عبد النبى.ج.ت"، 48 سنة، عاطل، بحوزته 6 قطع مخدر الحشيش تزن حوالى 70 جرامًا، مبلغ 195 جنيهًا، هاتف محمول، و"محمد.ف.م"، 29 سنة، عاطل، بحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرامًا، مبلغ 125 جنيهًا، هاتف محمول، و"ثريا.ج.م"، 33 سنة، ربة منزل، وبحوزته قطعة من مخدر الحشيش متوسطة الحجم تزن حوالى 10 جرامات، 5 أقراص مخدرة بقصد الاتجار.



تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.