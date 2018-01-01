القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
حوادث
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:06 ص

حملة أمنية موسعة في 3 مراكز بالبحيرة

اللواء علاء الدين
اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن
البحيرة _ جمال ضرغام
dostor.org/2252328

شنت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، حملة أمنية موسعة، بثلاثة مراكز هى شبراخيت وبدر ورشيد، لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة.

أسفرت الحملة عن ضبط "خالد.ح.أ"، 20 سنة، عاطل، بحوزته 29 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، قطعه كبيرة لمسحوق الهيروين تزن حوالى 40 جرامًا، مبلغ 115 جنيهًا، هاتف محمول بقصد الاتجار، و"فوزى.ت.ع"، 30 سنة، عاطل، شبراخيت، وبحوزته 41 قرصا مخدرا، مبلغ 125 جنيهًا، هاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "عبد النبى.ج.ت"، 48 سنة، عاطل، بحوزته 6 قطع مخدر الحشيش تزن حوالى 70 جرامًا، مبلغ 195 جنيهًا، هاتف محمول، و"محمد.ف.م"، 29 سنة، عاطل، بحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرامًا، مبلغ 125 جنيهًا، هاتف محمول، و"ثريا.ج.م"، 33 سنة، ربة منزل، وبحوزته قطعة من مخدر الحشيش متوسطة الحجم تزن حوالى 10 جرامات، 5 أقراص مخدرة بقصد الاتجار.

تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 4 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"

سعر "الدولار" فى شركات الصرافة اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

«رياضة البرلمان» تناقش مقترح بتعديل قانون الخدمة العامة.. اليوم

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

200 طفل يتنافسون في مسابقة "مسرح الحماية" بالفيوم

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

كشكول

التعليم العالي: 57 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى

وزير التعليم يكشف مواصفات شاشة تابلت الثانوية

28 برنامجا دراسيا جديدا بجامعة بنها

غدا.. دار علوم القاهرة تعقد خمس ندوات تثقيفية

بيع نماذج إجابة مواد الثانوية العامة بـ10 جنيهات لطلاب التظلمات أمام مديرية الجيزة

الأمصار

السعوديات.. من قيادة السيارات إلى الطائرات

العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن

الفوتوغرافيا فن شعبي ومستنير.. مدينة المحرس تقيم عرسها السنوي

السعودي مصعب العنزي يفوز بجائزة "الشاب الباحث"

مارادونا رئيسا لـ "دينامو بريست" في روسيا البيضاء

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

27 يوليو.. بث مباشر للخسوف الكلي للقمر بمتحف الطفل

دراسة: إعادة تشغيل طائرات ركاب أسرع من الصوت يضر البيئة

دراسة: تناول الأطعمة الدسمة السبب "الوحيد" وراء زيادة الوزن

الصحة

دراسة طبية: القرفة تساعد على مكافحة العدوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎