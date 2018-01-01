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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:03 ص

إيران تعتقل 4 من عناصر "داعش" كانوا يخططون لهجمات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2252318

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن وزير الاستخبارات محمود علوي، قوله إن قوات الأمن في جنوب غرب إيران، اعتقلت أربعة يشتبه في أنهم من نشطاء تنظيم "داعش" كانوا يخططون لهجمات.

وفي العام الماضي نفذ أعضاء التنظيم هجمات على البرلمان في طهران وضريح آية الله روح الله الخميني زعيم الثورة الإيرانية أسفرت عن مقتل 18 شخصًا على الأقل.

وقال "علوي": "هذه المجموعة كانت لديها نية غرس الدمار في مناطق معينة لكن العمليات لم تنفذ بسبب تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب".

وأضاف أن المجموعة يقودها رجل كان شقيقه قد لقى مصرعه أثناء قتاله في صفوف داعش بسوريا، من ناحية أخرى قال الحرس الثوري الإيراني، إن أحد أفراد قوات الأمن قتلوا في اشتباك يوم السبت، في شمال غرب إيران.

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