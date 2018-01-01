"التحالف" يحذر الحوثيين من استخدام أهالي الحديدة كدروع بشرية

أطلقت قيادة قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلًا لأبناء مناطق زبيد والحسينية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، وجاء في النداء أن قوات التحالف ماضية في تحرير ما تبقى من مناطق الساحل الغربي ومدينة الحديدة، في إشارة إلى اقتراب تنفيذ عملية عسكرية بالمنطقتين.



ودعت قيادة التحالف المواطنين إلى عدم مساندة الميليشيا الحوثية وعدم تصديق إعلامها الذي يحاول تغطية واقع خسارتها لمعظم المناطق ومقتل المئات من عناصرها بشكل يومي.



وأشار نداء التحالف إلى أن الميليشيات الحوثية لا يهمها من يتعرض للقتل من اليمنيين وأطفالهم، باعتبارهم "دروعًا بشرية" لمشروع إيران في المنطقة، بحسب تعبير البيان.



