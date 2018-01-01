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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:57 ص

طرق وشروط الحجز بوحدات العاصمة الإدارية

طرق وشروط الحجز بوحدات
الدستور
dostor.org/2252308

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الخطوة الأولى، لحجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من غد الأربعاء، الدخول على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة).

وأضاف: يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة له (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، موضحًا أنه عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) يجرى إتاحة شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومى (الزوج الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه أو الوصى عليه (وجه وظهر)، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز لديه.

وتابع: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى رقم الحساب (الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، فى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ِACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تفيد وصول مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية، تتضمن المراجعة الداخلية بالبنك، وتبدأ من يوم الأحد 2972018 وحتى يوم الأحد 582018، أما الخطوة الثالثة، وهى الحجز، ستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 1282018، وحتى الساعة 59: 11 مساء يوم السبت 1882018، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (R3) – المجاورة (D 1 أو D 8) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأوضح أنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقًا لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

طرق وشروط الحجز بوحدات العاصمة الإدارية
طرق وشروط الحجز بوحدات العاصمة الإدارية
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