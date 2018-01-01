ضبط 8 أطنان مخلل ودقيق مدعم في حملة بالبحيرة

قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، حملة تموينية مكبرة، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين.



شارك في الحملة ضباط إدارة شرطة التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل مديرية التموين، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي غرب ووسط الدلتا تنسيقًا والجهات المعنية بالمحافظة.



وأسفرت الحملة عن ضبط "محمود.ع. ا" 22 سنة صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص بقرية أبو صمادة التابع لمركز الدلنجات، لإدارته المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصة وإنتاج مخلالات غير مدون بها أي بيانات وعلامات تجارية وضُبط بحوزته كمية 6.500 طن مخللات مختلفة الأنواع.



وضبط "عامر. ل. ع" 42 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن عزبة أبو شوشة التابعة لمركز الدلنجات، لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 2.550 طن دقيق بلدى مدعم.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.