القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
حوادث
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:57 ص

ضبط 8 أطنان مخلل ودقيق مدعم في حملة بالبحيرة

ضبط 8 أطنان مخلل
أيمن بدر
dostor.org/2252307

قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، حملة تموينية مكبرة، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين.

شارك في الحملة ضباط إدارة شرطة التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل مديرية التموين، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي غرب ووسط الدلتا تنسيقًا والجهات المعنية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمود.ع. ا" 22 سنة صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص بقرية أبو صمادة التابع لمركز الدلنجات، لإدارته المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصة وإنتاج مخلالات غير مدون بها أي بيانات وعلامات تجارية وضُبط بحوزته كمية 6.500 طن مخللات مختلفة الأنواع.

وضبط "عامر. ل. ع" 42 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن عزبة أبو شوشة التابعة لمركز الدلنجات، لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 2.550 طن دقيق بلدى مدعم.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 4 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"

سعر "الدولار" فى شركات الصرافة اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

«رياضة البرلمان» تناقش مقترح بتعديل قانون الخدمة العامة.. اليوم

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

200 طفل يتنافسون في مسابقة "مسرح الحماية" بالفيوم

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

كشكول

التعليم العالي: 57 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى

وزير التعليم يكشف مواصفات شاشة تابلت الثانوية

28 برنامجا دراسيا جديدا بجامعة بنها

غدا.. دار علوم القاهرة تعقد خمس ندوات تثقيفية

بيع نماذج إجابة مواد الثانوية العامة بـ10 جنيهات لطلاب التظلمات أمام مديرية الجيزة

الأمصار

السعوديات.. من قيادة السيارات إلى الطائرات

العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن

الفوتوغرافيا فن شعبي ومستنير.. مدينة المحرس تقيم عرسها السنوي

السعودي مصعب العنزي يفوز بجائزة "الشاب الباحث"

مارادونا رئيسا لـ "دينامو بريست" في روسيا البيضاء

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

27 يوليو.. بث مباشر للخسوف الكلي للقمر بمتحف الطفل

دراسة: إعادة تشغيل طائرات ركاب أسرع من الصوت يضر البيئة

دراسة: تناول الأطعمة الدسمة السبب "الوحيد" وراء زيادة الوزن

الصحة

دراسة طبية: القرفة تساعد على مكافحة العدوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎