القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:55 ص

القبض على 9 من المنتمين للإخوان لتحريضهم على العنف بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2252301

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، من إلقاء القبض على 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، متهمين بالتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقبض أجهزة أمن بلبيس بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، على 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لقيامهم بالتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدول، وتم التحفظ عليهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1011 جنايات أمن دولة طوارئ.

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