الرقابة المالية تطالب مسئولى "القلعة" بنتائج القيمة العادلة

طالبت الهيئة العامة للرقابة شركة القلعة للاستشارات المالية، بسرعة موافاتها بالنتائج النهائية لدراسة القيمة العادلة للسهم بعد تضمينها بملاحظات الهيئة.



وأوضحت الهيئة، منذ قليل، أنها تلقت دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وتبين وجود العديد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالمنهجيات والأساليب والمعايير، والتى يجب أن تشملها دراسة القيمة العادلة.



وحسب الهيئة، عقد مسؤولوها اجتماعًا مع إدارة الشركة والمستشار المالى المستقل لمناقشة تلك الملاحظات.



وفى الأسبوع الماضى، قررت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم القلعة للاستشارات المالية لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.



وفى يونيو الماضى، وافقت هيئة الرقابة المالية على منح شركة القلعة للاستشارات المالية، مهلة أسبوعى عمل إضافيين، بشأن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.