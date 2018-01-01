"دولة القانون" يدعو القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة قوية

دعا متحدث رسمي باسم ائتلاف دولة القانون العراقى، عباس الموسوى، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى حسم خياراتها والمضى فى تشكيل حكومة قوية وقادرة على حماية المواطن وتلبية متطلباته، فيما قال إن الكتل السياسية عليها الإسراع لتشكيل الحكومة ضمن برنامج سياسى واضح وقابل للتطبيق من أجل إرضاء المواطن وتقديم كل الخدمات له.



وأضاف: أن ما حصل ويحصل من تظاهرات شعبية يجعل الجميع مطالب بالإسراع لإنهاء عمليات العد والفرز اليدوى، والمصادقة على النتائج وعلى الكتل السياسية وحسم خياراتها من أجل تشكيل حكومة قوية.



يذكر أن محافظات الوسط والجنوب بالعراق شهدت -خلال الأيام الماضية- تظاهرات شعبية للمطالبة بالخدمات.

