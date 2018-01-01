مصرع 8 جنود أتراك شمال أربيل في قصف مدفعي لـ"العمال الكردستاني"

أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل ثمانية جنود أتراك شمال محافظة أربيل، فيما أكد مقتل طفل جراء القصف المدفعي التركي للمنطقة ذاتها، وقال الحزب في بيان له: "إن قواته شنت هجوما على موقع للجيش التركي في مرتفع ليلكان بمنطقة برادوست الحدودية شمال محافظة أربيل، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود أتراك".



وأضاف البيان أن المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم، لافتًا إلى أن طفلا في الخامسة من العمر قتل جراء القصف المدفعي التركي للمنطقة ذاتها.



وكان الجناح المسلح للحزب الكردستاني قد أعلن خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركي في المناطق الحدودية شمال أربيل، فيما يواصل الجيش التركي إقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحي العمال الكردستاني بشكل مكثف.

