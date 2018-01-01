بعد قليل.. وزير التموين يلتقى مستثمرى العاشر من رمضان

تستعد جمعية مستثمرين العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، لمناقشة المعوقات وبحث وعرض المقترحات التى تواجه المستثمرين مع قطاع الصناعات الغذائية.



سيتم خلال اللقاء طرح كل المعوقات التى تواجه الصناع المستثمرين مع قطاع التموين، وبحث رؤية وطلبات المستثمرين من الوزارة خلال الفترة القادمة بهدف تنشيط التجارة الداخلية واستقرار أسعار السلع بالأسواق.



كما يستعرض اللقاء عددًا من المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية وخاصة الغذائية، ومنها مشكلة النقل للبضائع من المنتج النهائى ومستلزمات الإنتاج بين المصانع والمخازن، وكذلك النقل بين الشركة القابضة وفروعها على مستوى الجمهورية والسلاسل التجارية وكبار التجار.



وستتم مناقشة خطط وزارة التموين لمواجهة أو تنظيم الاقتصاد غير الرسمى والتى يطلق عليها صناعات "بير السلم"، إضافة لمناقشة تمثيل لجنة الصناعات الغذائية فى لجنة صناعات تداول السكر بالوزارة.