تحرير 2422 مخالفة مرورية في حملة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، حملة مكبرة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.



أسفرت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 846 من أحكام قضائية بالحبس، وتحرير 2422 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، دون خط سير، السير فى الممنوع والتصالح الفورى، حجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.



كما تمكنت إدارة شرطة المرافق من إزالة 268 إشغالًا ثابتًا ومتحركًا بشوارع المدن والمركز، تحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيقات.