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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:48 ص

"الزراعة" تواصل إزالة التعديات على البحيرات

لدكتور عزالدين أبوستيت
لدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة
dostor.org/2252285

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل جهودها لإزالة التعديات على البحيرات المصرية وتطهيرها من التلوث حتى تسهم في زيادة الثروة السمكية وان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وحاسمة في إزالة كافة التعديات على البحيرات وإعادتها إلى مساحتها الأصلية.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ لتطهير بحيرة البرلس وإزالة التعديات عليها.

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